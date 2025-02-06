Продюсер Дворцов: Александр Петров получает 5 млн рублей за съемочный день

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что гонорар актера Александра Петрова составляет примерно от 4 до 5 миллионов рублей за один съемочный день. Его слова передает портал "Страсти".

Он указал на то, что актер до сих пор является востребованным в своей сфере. При этом, по словам Дворцова, Петров также получает доход от рекламы. За одну такую кампанию он может заработать около 50 миллионов рублей.

Кроме того, как утверждает продюсер, актер проводит поэтические вечера. Стоимость билета для посещения данного мероприятия составляет 60 тысяч рублей.

"Он выступает на мероприятиях, снимается в кино, поэтому я не удивлен, что он купил себе новый дом за 80 миллионов рублей. Он может себе это вполне позволить", – заключил Дворцов.

Ранее СМИ выяснили, что у Петрова и его супруги Виктории Антоновой родится сын. Пол ребенка пара узнала в рамках гендер-пати в кругу самых близких.

Петров и Антонова поженились осенью 2023 года. Актер рассказал, что свадьба прошла 10 сентября. Пара буквально после нескольких встреч решила пожениться.

Об избраннице Петрова известно немного. СМИ писали, что она родилась в подмосковном Подольске и работает в Центре развития национальной культуры имени императрицы Александры Федоровны. Там же работают ее мама и отчим.

