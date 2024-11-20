Mash: певица Любовь Успенская добавила дочь в свой райдер после ее пропажи

Фото: телеграм-канал Mash

Российская певица Любовь Успенская включила в свой райдер свою дочь Татьяну Плаксину после инцидента с пропажей наследницы, передает телеграм-канал Mash.

Таким образом, по предположениям СМИ, артистка хочет исключить возможность очередного побега дочери. Теперь Успенская собирается ездить с Плаксиной на гастроли, поэтому потребовала у организаторов оплачивать проживание, билеты и иные расходы наследницы.

В обновленном райдере певица требует предоставить ей для перелета три билета в бизнес-классе и два в эконом-классе, а также два номера – в президентском люксе (для себя) и полулюксе (для директора). Для передвижения по городу артистка запросила машину Mercedes-Benz Sprinter. Организаторы также должны будут покрыть расходы по госпошлине за транспортировку собаки Успенской и все траты по уходу за животным.

Гонорар исполнительницы, по информации Mash, тоже вырос на 500 тысяч рублей, до 4 миллионов. При этом за концерт в Турции Успенская просит около 5,3 миллиона рублей, а в Дубае – 6,4 миллиона рублей. В случае нарушения условий райдера артистка может отменить концерт без возвращения залога.

О пропаже дочери Успенская сообщала 2 октября. По словам певицы, она вернулась с гастролей из Баку и не обнаружила наследницу. Исполнительница предполагала, что отсутствие Татьяны может быть связано с ее поездкой в ДНР и ЛНР. При этом она отметила, что несмотря на то, что в их доме работают люди, они не могут никак помочь, так как не видели дочь.

Российский музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин предположил, что дочь Успенской могла спрятаться от певицы. Он напомнил, что Татьяна уже один раз пропадала и оказывалась в США. Кроме того, Пригожин указал на "непростые отношения" между артисткой и ее дочерью.

Однако на следующий день Плаксина нашлась. По данным СМИ, ее обнаружили в Израиле.

