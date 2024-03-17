Певица Любовь Успенская получила гражданство России

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Певица Любовь Успенская рассказала, что получила гражданство России, а также подчеркнула, что ее мечта наконец сбылась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова артистки.

Она также поделилась, что уже отпраздновала данное событие. Успенская отметила, что всегда любила Россию.

Вместе с тем артистка рассказал о планах представить новый альбом под названием "Сила моя со мной". Как уточнили в пресс-службе певицы, новые композиции выйдут уже весной.

Со слов Успенской, название предстоящего альбома совпадает с названием ее песни на стихи пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

"Она же посоветовала мне так назвать мой (юбилейный. – Прим. ред.) концерт. Я согласилась, потому что это действительно очень яркое название, которое заставляет задуматься, а в чем эта сила", – заявила Успенская.

Она также призналась, что уже долгое время не выпускала никаких песен.

В пресс-службе Успенской добавили, что альбом будет включать как сольные композиции, так и дуэты с Домиником Джокером, Александром Панайотовым, Navai и другими артистами.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров подал иск к Успенской на 10 миллионов рублей. По мнению артиста, его коллега сказала то, с чем нельзя мириться. Со слов Киркорова, она назвала его женоненавистником, "хотя он 30 лет поет о женщинах и о любви к женщинам".

Адвокат Успенской Елена Сенина назвала информацию об иске Киркорова малозначительной для артистки. Правозащитница уточнила, что ее подопечная восприняла сообщения об этом с присущим ей чувством собственного достоинства.