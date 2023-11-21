Филипп Киркоров станет ведущим премии "Золотой граммофон"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист РФ Филипп Киркоров, актер театра и кино Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев станут ведущими церемонии вручения XXVIII национальной музыкальной премии "Золотой граммофон". Она пройдет в "Крокус Сити Холле" 29 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Киркорова.

"Для меня "Русское радио" и "Золотой граммофон" – это целая жизнь, эпоха. Не только потому, что я абсолютный рекордсмен по количеству золотых граммофонов за всю историю премии – 23 или 24, я не считал. Когда мне поступило предложение стать ведущим премии, я принял его с большим удовольствием", – отметил артист.

До этого стало известно, что музыкальные исполнители SHAMAN и Полина Гагарина стали лучшими эстрадными певцами 2023 года. Олег Газманов, лидер прошлого года, спустился на второе место. А на третьем месте расположился Николай Басков. Следом идут исполнители Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Лев Лещенко.

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