На родине проездом? Почему Алла Пугачева вернулась в Россию

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Утром 3 ноября ее одну, без сопровождения семьи, заметили на Ленинградском вокзале в столице. Оттуда артистка отправилась в деревню Грязь в Подмосковье. Рассказываем о возможных причинах возвращения Примадонны, а также как общественность отреагировала на это событие.



Поездом из Пскова

Фото: телеграм-канал Readovka

Утром 3 ноября певицу Аллу Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале в Москве. По данным СМИ, накануне артистка пересекла границу России в Псковской области, после чего отправилась в столицу на поезде. Примадонна прибыла одна, без детей и мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). На вокзале ее ждал черный Rolls-Royce, на котором она отправилась в замок в подмосковной деревне Грязь.

Приезд певицы в Россию 2 ноября подтвердила помощница артистки Елена Чупракова. По ее словам, Пугачева пробудет на родине неопределенное количество времени. "Мало ли, по каким делам она приехала", – пояснила Чупракова.

Возвращение артистки вызвало бурную реакцию общественности. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, законопослушные россияне имеют право свободно покинуть родину и вернуться домой вне зависимости от наличия родственных связей с иноагентами.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Естественно, любой российский гражданин, добропорядочный, законопослушный российский гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину – в Российскую Федерацию. И так же свободно ее покидает.

Кроме того, Песков обратил внимание, что выражение "родственники иноагентов" не является нарицательным и не должно им становиться. Вместе с тем уже звучат призывы наказать певицу. В частности, привлечь к ответственности за оскорбление россиян. Такое обращение в СК и МВД направило общественное движение "Зов народа".



Примадонна вместе с семьей покинула Россию и переехала жить в Израиль весной 2022 года. Последний раз на родине она была в мае 2023 года. Тогда артистка прилетела в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина.



"Пора забыть об этих людях"

Фото: телеграм-канал Readovka

Столичный продюсер, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что Алла Пугачева могла прибыть на родину в связи с имущественными вопросами. "Слух пока один – что-то продать приехала, бумаги подписать. Генеральную доверенность Пугачева не делала. Пока… Завещание давно составлено", – уточнил он.

По данным телеграм-канала Mash, визит певицы связан с продажей замка в деревне Грязь. Предположительно, она вернулась для встречи с покупателем. Кроме того, отмечается, что Пугачева собирается посетить врачей и через два дня вылететь на Кипр. Она уже якобы приобрела билеты. В свою очередь, телеграм-каналу SHOT ранее сообщал, что Примадонна вернулась для составления дополнительного завещания, а также в связи с необходимостью забрать оставшиеся документы на детей. Помимо того, в окружении артистки якобы полагают, что она постарается помочь супругу снять статус иноагента.

Пользователи соцсетей активно обсуждают визит Пугачевой. Одни отметили, что не понимают повышенного интереса к перемещениям певицы, и предложили "реже вспоминать о ней".





пользователь Иван Иванов Пора забыть об этих людях. Это их выбор. Не надо делать им хайп.

Другие жалеют детей артистки, которые вынуждены регулярно менять место жительства.

"Жаль детей, сколько же они могут мотаться по разным странам, неугомонные родители, как же дети будут социализироваться? Пророческими были слова из песни Пугачевой: "Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал". А ведь могло все сложиться иначе", – написала пользователь Вера Ушанева.

Нашлись и те, кто призвали не осуждать певицу за ее решения. Комментаторы высказывали поддержку артистке, отметив заслуги Примадонны в период расцвета карьеры.

