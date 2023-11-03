В РФ призвали наказать Пугачеву за оскорбление россиян

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Общественное движение "Зов народа" потребовало привлечь прилетевшую в Россию певицу Аллу Пугачеву к ответственности по статье КоАП за оскорбление россиян. Соответствующее обращение было направлено в Следственный комитет и министерство внутренних дел. Об этом сообщает телеканал "360".

Представители движения напомнили, как ранее Пугачева заявляла, что рада ненависти в свой адрес со стороны тех, кого она "всегда терпеть не могла". Артистка якобы называла граждан РФ "рабами" и просила признать ее иноагентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

"Считаем ее действия недопустимыми и оскорбительными. После ее заявлений мы как общественное движение сталкивались с массовым негодованием со стороны общества", – отмечается в обращении.

Общественники также заявили, что Пугачеву нужно допросить на предмет ее солидарности с действиями супруга, который выражал поддержку деятельности ВСУ.

3 ноября в СМИ появилась информация, что Пугачева приехала в Россию. Помощница певицы Елена Чупракова отметила, что артистка вернулась в страну на неопределенное время.

Некоторые источники утверждают, что Пугачева могла вернуться ради продажи имущества.

Известно, что певица ранее получила в подарок одну из квартир своего супруга. Недвижимость площадью 249 квадратных метров располагается в историческом здании в Варсонофьевском переулке. Стоимость квартиры составляет 100 миллионов рублей.



Пугачева лишилась последнего источника дохода в России