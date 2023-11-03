Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

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Россияне, имеющие родственные связи с лицами, объявленными иностранными агентами, должны иметь возможность свободно въезжать и выезжать из страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о прибытии в страну народной артистки России Аллы Пугачевой.

По его словам, фраза "родственники иноагентов" не является и не должна становиться нарицательной.

"Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс", – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что любой гражданин РФ всегда свободно возвращается на родину.

Ранее СМИ, ссылаясь на осведомленный источник, заявили, что Пугачева вернулась в Россию. При этом супруга Примадонны – Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) – рядом с ней замечено не было. Информацию о возвращении артистки подтвердила ее помощница.



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