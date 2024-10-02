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Певица Любовь Успенская сообщила о пропаже дочери Татьяны, передает издание Starhit.

Успенская рассказала, что недавно приехала с гастролей из Баку и обнаружила пропажу дочери. Она объяснила, что отсутствие Татьяны может быть связано с поездкой певицы в ДНР и ЛНР.

"Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли", – объяснила певица.

При этом она отметила, что несмотря на то, что в их доме работают люди, они не могут никак помочь, так как не видели Татьяну.

"Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы", – поделилась Успенская.

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