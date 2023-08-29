Пропавшую в Москве фигуристку Горбачеву доставили в СК

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пропавшую в Москве 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву, которая ранее была найдена в кинотеатре торгового центра, доставили в Следственный комитет. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ГСУ СК.

"При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий", – добавили в сообщении.

29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Последний раз ее видели накануне, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене", двигаясь в сторону Владимирской церкви.

Выяснилось, что 16-летняя фигуристка жила со своим тренером. Бабушка девушки рассказала о ссоре внучки с наставником. С ней возникали конфликты, так как она категорически была против встреч Горбачевой с семьей. По словам бабушки, во время поисков на набережной Москвы-реки были найдены вещи, которые могли принадлежать спортсменке.

На этом фоне Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В свою очередь, поисковый отряд "ЛизаАлерт" начал сбор волонтеров для поиска Горбачевой.

Появились новые данные по делу о пропаже в Москве фигуристки Горбачевой