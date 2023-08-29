Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

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Российскую фигуристку Алину Горбачеву ищут в Москве. Мать спортсменки заявила, что ее дочь пропала.

"По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени", – передает РИА Новости ее слова.

Уточняется, что Горбачеву видели в последний раз 28 августа, когда она выходила с катка на "Чкалов Арене". Фигуристка направилась в сторону Владимирской церкви.

Ранее поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщил, что пропавшего 17 августа 8-летнего мальчика нашли живым в Краснодарском крае. Однако информация о том, где находился ребенок, не уточнялась.

До этого полицейские нашли пропавшую в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга двухлетнюю девочку. При изучении камер наблюдения правоохранители установили местоположение ребенка. Оказалось, что отчим девочки, будучи пьяным, днем забыл ее на детской площадке.



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