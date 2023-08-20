Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:11

Происшествия

Пропавшего 17 августа ребенка нашли живым в Краснодарском крае

Фото: 123RF/olegdoroshin

Пропавшего 17 августа 8-летнего мальчика нашли живым в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале поискового отряда "ЛизаАлерт" по региону.

Информации о том, где находился ребенок, в сообщении не приводится.

Ранее в Твери была организована проверка по факту исчезновения женщины 1993 года рождения с ребенком 2021 года рождения. Данные об их местонахождении отсутствовали.

Позднее их нашли. По предварительной информации прокуратуры, они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом.

Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку удалось найти

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика