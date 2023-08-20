Пропавшего 17 августа ребенка нашли живым в Краснодарском крае

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Пропавшего 17 августа 8-летнего мальчика нашли живым в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале поискового отряда "ЛизаАлерт" по региону.

Информации о том, где находился ребенок, в сообщении не приводится.

Ранее в Твери была организована проверка по факту исчезновения женщины 1993 года рождения с ребенком 2021 года рождения. Данные об их местонахождении отсутствовали.

Позднее их нашли. По предварительной информации прокуратуры, они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом.

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