16:11Происшествия
Пропавшего 17 августа ребенка нашли живым в Краснодарском крае
Фото: 123RF/olegdoroshin
Пропавшего 17 августа 8-летнего мальчика нашли живым в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале поискового отряда "ЛизаАлерт" по региону.
Информации о том, где находился ребенок, в сообщении не приводится.
Ранее в Твери была организована проверка по факту исчезновения женщины 1993 года рождения с ребенком 2021 года рождения. Данные об их местонахождении отсутствовали.
Позднее их нашли. По предварительной информации прокуратуры, они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом.
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