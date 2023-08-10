Пропавшие в Твери женщина с ребенком найдены

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Женщину с ребенком, которых ранее объявили пропавшими в Твери, нашли. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

"Предварительно было установлено, что 7 августа они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом, со среды перестали выходить на связь с близкими родственниками. Женщина сама позвонила в полицию, а затем вернулась", – передает РИА Новости сообщение надзорного ведомства.

Ранее в Твери организовали проверку по факту исчезновения женщины 1993 года рождения с ребенком 2021 года рождения. Данные об их местонахождении отсутствовали. Правоохранители осмотрели место жительства пропавших.

До этого жительница Свердловской области Ирина Турцакова и ее пятилетняя дочь пропали в Первоуральске. Уточнялось, что в семье пропавших четыре дочери, две из которых живут отдельно от родителей в Екатеринбурге. Пропажу супруги и младшей дочери обнаружил глава семьи.



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