СК организовал проверку в Твери после исчезновения женщины с ребенком

Фото: Следственный комитет РФ

В Твери организовали проверку по факту исчезновения женщины с маленьким ребенком. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного комитета по Тверской области.

"Проводится доследственная проверка по поступившему сообщению о безвестном исчезновении 7 августа женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения. До настоящего времени данные о их местонахождении отсутствуют", – говорится в уведомлении СУ СК.

К настоящему моменту правоохранители осмотрели место жительства женщины и ребенка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне стало известно об исчезновении подростка в Приамурье. В поисковой операции были задействованы свыше 55 человек. Среди них – кинолог, пожарные, сотрудники полиции, военные, волонтеры и родственники несовершеннолетнего.

Позже мальчика нашли. Он скрывался в зарослях травы, а ночь провел в одном из заброшенных домов.

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