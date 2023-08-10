Несовершеннолетнюю девушку нашли мертвой в Каменске-Уральском

Фото: 123RF/olyasolodenko

В Каменске-Уральском полицейские обнаружили тело 16-летней девушки, сообщает Е1.

Известно, что она возвращалась домой поздно вечером. Школьница приехала в город на последней электричке из Екатеринбурга 8 апреля. Ее дом находится на расстоянии шести километров от станции.

Перед исчезновением девушка написала публикацию в социальных сетях.

"Сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня", – говорится в сообщении.

Тело погибшей нашли накануне в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом. Источники уточнили, что признаков насильственной смерти на теле не было.

Ранее сообщалось об исчезновении подростка в Приамурье. В настоящий момент ведутся поиски, к ним привлекли свыше 55 человек. Среди них – кинолог, пожарные, сотрудников полиции, военные, волонтеры и родственники несовершеннолетнего.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело об убийстве после пропажи 6-летнего мальчика