Подросток пропал в Приамурье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Тыва"

Подросток пропал утром в среду, 9 августа, в Приамурье, его ищут, сообщается в телеграм-канале Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

К поискам подключили пожарных села Алексеевка Амурского центра ГЗ и ПБ, сотрудников полиции, военных, волонтеров и родственников несовершеннолетнего. В общей сложности в операции участвуют свыше 55 человек. Подростка ищут в селе Асташиха Бурейского района.

Кроме того, в операции участвует кинолог. На данный момент проверяются все дома, сеновалы и чердаки.

Накануне сообщалось, что в подмосковных Мытищах пропал киновед и куратор кинофестивалей Алексей Медведев. 53-летний мужчина не выходил на связь с 21 июля. В последний раз Медведева видели в черной ветровке, светлой футболке и черных брюках.