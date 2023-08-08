Мать с пятилетней дочерью пропали под Екатеринбургом

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Жительница Свердловской области Ирина Турцакова и ее пятилетняя дочь пропали в Первоуральске. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерия Горелых.

По его словам, в семье пропавших четыре дочери, две из которых живут отдельно от родителей в Екатеринбурге. Пропажу супруги и младшей дочери обнаружил глава семьи.

"Ирина, уходя из квартиры с ребенком, взяла свой паспорт и мужа, а также свидетельство о рождении малышки", – рассказал Горелых.

В региональном главке МВД также обратили внимание, что в конце июля Турцакова проходила лечение в одной из клиник, где познакомилась с мужчиной. Позже они вместе выписались из медучреждения. Сейчас правоохранительные органы выясняют, связан ли знакомый женщины с ее пропажей.

В поисках матери и дочери участвуют 20 сотрудников полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. До этого женщину привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

До этого в Екатеринбурге велись поиски отца пятилетней девочки, оставившего ее на детской площадке. Позже мужчину обнаружили мертвым недалеко от зоны для детей. По предварительной версии следствия, причиной смерти отца ребенка стала передозировка наркотиками.

