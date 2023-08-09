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09 августа, 22:10

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Пропавшую в тайге на Алтае девочку нашли живой

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Девочку, которая пропала в тайге на Алтае более суток назад, нашли живой. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Главного управления МЧС России по краю.

До этого следователи сообщили, что двенадцатилетний подросток пропал днем 8 августа во время прогулки с родственниками в таежной местности. На поиски были отправлены правоохранители и волонтеры. Было возбуждено уголовное дело.

"Девочка найдена, жива. Ребенок обнаружен в 3,5 км севернее от села в районе реки Ускунай. Спасателями специализированной пожарно-спасательной части Главного управления она доставлена к поисковому лагерю. Состояние удовлетворительное", – сообщается в публикации.

Ранее жительница Свердловской области Ирина Турцакова и ее пятилетняя дочь пропали в Первоуральске. Уточнялось, что в семье пропавших четыре дочери, две из которых живут отдельно от родителей в Екатеринбурге. Пропажу супруги и младшей дочери обнаружил глава семьи.

В региональном главке МВД также обратили внимание, что в конце июля Турцакова проходила лечение в одной из клиник, где познакомилась с мужчиной. Позже они вместе выписались из медучреждения. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, связан ли знакомый женщины с ее пропажей.

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