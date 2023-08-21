Пропавшую двухлетнюю девочку нашли в Петербурге

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Полицейские нашли пропавшую в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга двухлетнюю девочку, сообщает ТАСС.

Ребенка обнаружили здоровым и невредимым неподалеку от дома. При изучении камер наблюдения правоохранители установили, что, предположительно, девочка находится неподалеку от станции техобслуживания на Стасовой улице, 14. Там работает приятель сожителя матери, с которым находился ребенок.

Установив адрес, туда незамедлительно приехали сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района. Они выяснили, что отчим ребенка, будучи пьяным, днем забыл девочку на детской площадке у дома 2 по улице Стасовой, где проживает семья, и ушел в квартиру спать.

Около 17:30 мимо проходил знакомый мужчины, которого девочка знала, и увидел, что она находится одна. Зная о том, что ее отчим периодически выпивает, он взял ребенка с собой, чтобы с ним ничего не случилось, и отвел на СТО неподалеку, где работает сторожем.

Об исчезновении двухлетней дочери в полицию заявила ее мать накануне вечером. По словам женщины, девочку потеряли около дома 65 на проспекте Маршала Блюхера. Правоохранители незамедлительно приступили к поискам ребенка.