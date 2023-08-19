В Твери следователи и полицейские ищут пропавшего 13-летнего мальчика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Твери пропал 13-летний мальчик, который 12 августа ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Тверской области.

Информация о местонахождении подростка до сих пор отсутствует. В ведомстве сообщили, что в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Следователи и криминалисты совместно с органами внутренних дел и волонтерами продолжают поиски пропавшего мальчика.

В СК призвали всех граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении подростка, сообщить по телефону ведомства – 89301790069. Любая информация может оказаться полезной в поисках.

Ранее сообщалось, что пропавший во время взрыва на АЗС в Махачкале 11-летний мальчик вернулся домой. По словам его родственника, ребенка на месте взрыва не было – он жив и здоров.

До этого удалось найти четверых пропавших после взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде.