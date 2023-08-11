Четверых пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде удалось найти

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Четверых пропавших после взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде удалось найти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Установлено местонахождение четырех человек, которые были в списке пропавших после взрыва", – сообщил собеседник агентства, отметив, что судьба еще восьми человек остается неизвестной.

К настоящему времени на месте происшествия завершили разбор завалов. При этом спасатели продолжают работать на территории.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Эпицентр происшествия находился на складе с пиротехникой, который прилегал к Загорскому оптико-механическому заводу. В результате происшествия погиб один человек.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.

Согласно последним данным, в результате ЧП на складе пострадали 80 человек. 56 гражданам оказали амбулаторную помощь, восемь человек выписали, 15 пострадавших остаются в больницах. Состояние еще 13 человек оценивается как тяжелое, у 10 человек медики диагностировали травмы средней степени тяжести.



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