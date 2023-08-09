Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва на складе с пиротехникой. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале местной администрации.

Как отметила замглавы администрации Оксана Ероханова, решение о введении особого режима было принято для защиты граждан, а также имущества и окружающей среды.

"Введение режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные. Привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов", – объяснила она.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По последним данным, число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 56. Одна женщина скончалась. Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что под руинами еще могут находиться люди, троих удалось извлечь, однако они в тяжелом состоянии.

В экстренных службах заявили, что взрыв случился из-за нарушения технологического процесса. Там мог взорваться склад с пиротехникой. СМИ писали, что причиной ЧП стал человеческий фактор.

По данному инциденту возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.



Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице