Открытое горение на территории ЗОМС в Сергиевом Посаде устранено на площади 400 кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМС) в Сергиевом Посаде устранено на площади 400 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

В МЧС добавили, что последствия ЧП ликвидируют 350 человек, 84 единицы техники и 12 кинологических расчетов.

Взрыв в Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. По последним данным, число пострадавших в результате ЧП возросло до 56. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что под руинами еще могут находиться люди, троих удалось извлечь, однако они в тяжелом состоянии.

В экстренных службах заявили, что взрыв случился из-за нарушения технологического процесса. Там мог взорваться склад с пиротехникой. СМИ писали, что причиной ЧП стал человеческий фактор.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего случилось возгорание на складе пиротехники.

Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде