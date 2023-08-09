В Сергиевом Посаде не выявили ухудшения качества воздуха после взрыва на заводе

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Специалисты подмосковного управления Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе после взрыва на складе с пиротехникой в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Согласно результатам лабораторных исследований, превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе жилой застройки не выявлено", – говорится в сообщении.

Мониторинг качества воздуха в Сергиевом Посаде, помимо Роспотребнадзора, осуществляет министерство экологии и природопользования Московской области. После сообщения о взрыве на место ЧП выехали две мобильные лаборатории ведомства, сообщили в его пресс-службе.

"Ближайший к месту происшествия пост, расположенный на улице Клубной, превышений ПДК не показал", – сообщил глава министерства Тихон Фирсов.

Как ранее сообщил в беседе со СМИ один из бывших работников предприятия, на складе мог произойти взрыв пороха. Об этом, по его словам, свидетельствовал столб густого дыма.

В свою очередь, в экстренных службах сообщили, что причиной взрыва стало нарушение технологического процесса. Вероятность того, что ЧП произошло из-за атаки беспилотника, исключил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и следователи.

Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 52 человека. Все они обратились за помощью к медикам.

Подмосковный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело. Следователи намерены выяснить обстоятельства произошедшего в рамках статьи о нарушении промышленной безопасности.



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