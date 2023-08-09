52 людям потребовалась медпомощь после взрыва в Сергиевом Посаде – Воробьев

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

52 человека обратились за медицинской помощью после взрыва на складе в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

"В реанимации пять человек было, еще одного привезли. За жизни двух врачи борются. Еще восемь человек лежит в стационаре. <...> Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто шок", – рассказал чиновник.

Он добавил, что сейчас специалисты анализируют состояние пациентов, на случай, если им потребуется перевозка в другие медучреждения для оказания специализированной медпомощи.

Глава Подмосковья также подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь тем, у кого при взрыве пострадало имущество.

"Да, конечно, где-то остекление, где-то рамы. Много вопросов было про имущество, в частности, автомобили. У большинства жителей страховка ОСАГО. Будем смотреть, как помогать. Некоторые машины, которые прилегали к цехам, понятно, что они восстановлению не подлежат. Это все то, что нам говорили жители. Сейчас мы закончили встречи и посещение эпицентра взрыва, госпиталя", – добавил Воробьев.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ), взрыв произошел не на предприятии, как сообщалось ранее, а на частном складе, территория которого прилегает к ЗОМЗ. Тем не менее, взрывная волна частично повредила помещения завода.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Изначально сообщалось, что он имел место на Загорском оптико-механическом заводе. В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой. Причиной инцидента, предположительно, стало нарушение технологического процесса.

В связи со случившимся следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Сейчас на месте ЧП работают 23 бригады скорой, 5 бригад медицины катастроф и санавиация.

Обратиться за информацией о пострадавших можно по телефону районной больницы +7 (966) 313-68-66 с 08:00 до 17:00.



Уголовное дело о нарушении промышленной безопасности возбудили после ЧП в Сергиевом Посаде