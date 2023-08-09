Троице-Сергиева лавра не пострадала в результате взрыва на ЗОМЗ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Свято-Троицкая Сергиева лавра не пострадала в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе, сообщает Агентство "Москва".

На территории монастыря повреждений нет.

"С Троице-Сергиевой лаврой все в порядке", – заявили агентству.

О взрыве на Загорском оптико-механическом заводе Сергиевом Посаде стало известно в 10:45 9 августа. Сообщалось, что на проспекте Красной Армии взорвался склад с пиротехникой. Ударной волной в домах, расположенных в разных частях города, выбило стекла.

В результате ЧП пострадали 35 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, причиной взрыва не является беспилотник. Происшествие якобы случилось из-за нарушения технологического процесса. СМИ сообщали, что причиной взрыва стал человеческий фактор.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. К месту уже прибыл глава округа и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В связи с произошедшим для обращений местных жителей организовали работу горячей линии. Операторы принимают звонки по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36.



Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде