11:24Происшествия
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде, предварительно, произошел не из-за БПЛА
ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Информация о взрыве поступила ранее 9 августа. Отмечалось, что от взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. На предприятии объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.
На место инцидента прибыли экстренные службы и глава округа. Известно, что после взрыва пострадали 11 человек.
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