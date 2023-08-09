Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде, предварительно, произошел не из-за БПЛА

Причиной взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, по предварительным данным, был не беспилотник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Информация о взрыве поступила ранее 9 августа. Отмечалось, что от взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. На предприятии объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных.

На место инцидента прибыли экстренные службы и глава округа. Известно, что после взрыва пострадали 11 человек.