11 человек пострадали при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

11 человек пострадали при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По предварительной информации, пострадали 11 человек. Им оказывается медицинская помощь", – отмечается в сообщении.

В связи с произошедшим организована работа горячей линии по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36.



В свою очередь, глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов подтвердил в телеграм-канале информацию о произошедшем инциденте.

"На территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв. Я прошу вас сохранять спокойствие. <...> Я лично и все аккаунты в социальных сетях администрации <...> будут давать проверенную информацию по мере ее поступления", – заявил Акулов.

По предварительным данным экстренных служб, в Сергиевом Посаде взорвался склад с пиротехникой.

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода 9 августа. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.

Кроме того, на предприятии объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. В МЧС уточнили, что в 10:45 поступило сообщение о возгорании в здании на проспекте Красной Армии, 212 В.

