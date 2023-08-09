150 человек эвакуировали после взрыва газа в жилом доме в Махачкале

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150 человек, в том числе 35 детей, эвакуировали после взрыва газа в жилом доме в Махачкале. По предварительным данным, пострадавших нет, передает телеграм-канал МЧС РФ.

"На 4-м этаже многоэтажного дома по улице Айвазовского произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Несколько квартир частично разрушены", – говорится в сообщении.

На данный момент спасатели обследуют пострадавшее здание. С жителями работают психологи МЧС и врачи.

Как пишет РИА Новости, руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова подтвердила отсутствие пострадавших.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы. При этом в администрации муниципалитета сообщали о якобы четырех пострадавших, среди которых могут быть двое детей.

В доме произошло обрушение внутренних перекрытий в одном из подъездов с первого по пятый этаж.

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