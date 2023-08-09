11:14Происшествия
150 человек эвакуировали после взрыва газа в жилом доме в Махачкале
"На 4-м этаже многоэтажного дома по улице Айвазовского произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Несколько квартир частично разрушены", – говорится в сообщении.
На данный момент спасатели обследуют пострадавшее здание. С жителями работают психологи МЧС и врачи.
Как пишет РИА Новости, руководитель пресс-службы Минздрава Дагестана Зарина Агмадова подтвердила отсутствие пострадавших.
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы. При этом в администрации муниципалитета сообщали о якобы четырех пострадавших, среди которых могут быть двое детей.
В доме произошло обрушение внутренних перекрытий в одном из подъездов с первого по пятый этаж.
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