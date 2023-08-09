Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой. ТАСС добавляет, что причиной взрыва стал человеческий фактор. Разрушен ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров, который на территории завода снимала частная фирма.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал к месту ЧП. В связи с произошедшим для обращений местных жителей организовали работу горячей линии. Операторы принимают звонки по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36.

На место происшествия также выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.

О взрыве на подмосковном предприятии стало известно около 11:00 9 августа. Из-за произошедшего в домах разных частей города выбило стекла.

На место происшествия в экстренном порядке направились спасатели и глава округа. Согласно последним данным, пострадавшими в результате ЧП числятся 16 человек.

По предварительной информации, взрыв на заводе произошел не из-за беспилотника.