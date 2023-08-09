Пять человек могут находиться под завалами на заводе в Сергиевом Посаде – Воробьев

Пять человек могут находиться под завалами обрушившегося здания Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Под завалами могут находиться 5 человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию", – сообщил он.

К настоящему времени из-под завалов удалось спасти троих человек, сообщается в телеграм-канале подмосковного Минздрава. Их состояние медики оценили как тяжелое.

По информации министерства, на месте ЧП работают 11 бригад скорой медицинской помощи и четыре бригады Территориального центра медицины катастроф. В свою очередь, Воробьев добавил, что разбор завалов может продлиться минимум 12 часов.

Таким образом, число пострадавших при взрыве на территории завода увеличилось до 43 человек. Подобную информацию подтвердили Воробьев и Минздрав Подмосковья. При этом по информации городской администрации, травмы и ранения при взрыве получили 45 человек.

По информации губернатора Подмосковья, шесть человек находятся в реанимации, еще 22 были госпитализированы в отделение травматологии. Остальные получили ранения осколками средней тяжести. На фоне произошедшего в районной больнице города разместили 40 дополнительных коек, 10 из которых – в отделении реанимации.

Все, что было повреждено при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, будет восстановлено за счет средств властей, сообщил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов.

"Безусловно, все, что разрушено, все будет восстановлено. Это не только окна, но и все остальные разрушения, которые произведены. Все будет исправлено. Я думаю, что и за счет администрации, и за счет вышестоящих организаций", – цитирует его РИА Новости.



Горбунов также добавил, что управляющие компании уже начали собирать от жителей информацию о повреждениях. В некоторых домах приступили к восстановлению окон.

Между тем в телеграм-канале городской администрации предупредили местных жителей о временном отключении горячего водоснабжения. Это произошло из-за выхода из строя котельной на территории завода, где произошел взрыв.

Как сообщалось ранее, ЧП на заводе произошло из-за нарушения технологического процесса. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой. В СМИ добавили, что причиной взрыва стал человеческий фактор. Разрушен ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Позже эксперты заявили, что эпицентр взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде находился в ангаре площадью 900 квадратных метров.

По факту произошедшего подмосковный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело. Его расследуют по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".



Число пострадавших после взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 38