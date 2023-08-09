Эпицентр взрыва на заводе в Сергиевом Посаде находился в ангаре площадью 900 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Эпицентр взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде находился в ангаре площадью 900 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Взрыв произошел на территории завода в металлическом ангаре размером 30 на 30 метров", – рассказал представитель экстренных служб.

Он уточнил, что после взрыва не было пожара. В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет, что находилось в ангаре.

В прокуратуре Московской области добавили, что ведомство взяло на контроль установление обстоятельств произошедшего.

"По предварительным данным, сегодня на территории предприятия, расположенного на проспекте Красной Армии в городе Сергиевом Посаде, произошел взрыв на складе пиротехнических изделий", – заявили в телеграм-канале прокуратуры.

В настоящее время на месте ЧП работает городской прокурор Сергиева Посада Александр Дроняев.

По данным Агентства "Москва", в результате взрыва на предприятии Свято-Троицкая Сергиева лавра повреждения не получила.

Кроме того, с подробностями произошедшего поделились в культурном центре "Наследие", который расположен рядом с Загорским оптико-механическим заводом, пишет RT.

"Мы рядом, соседнее здание. У нас тоже здание немного пострадало, потому что волна взрыва была сильная очень. У нас вышибло стекла в некоторых окошках... Волна была прямо конкретная. Посыпался пепел с ЗОМЗ", – рассказала сотрудница центра.

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Информацию об инциденте подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Кроме того, он попросил граждан сохранять спокойствие и пообещал давать достоверную информацию по мере ее поступления.

В экстренных службах заявили, что ЧП на заводе произошло из-за нарушения технологического процесса. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой. В СМИ добавили, что причиной взрыва стал человеческий фактор. Разрушен ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

По последним данным, в результате взрыва пострадал 31 человек. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде