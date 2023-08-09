Очевидец рассказал подробности о взрыве в Сергиевом Посаде

Очевидец взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМС) Виталий заявил, что после ЧП в небо поднялся огромный столб дыма, а с окон жилых домов слетели москитные сетки. Его слова приводит "Газета.ру"

Виталий рассказал, что после происшествия пропало электроснабжение торгового центра, который располагается недалеко от завода.

"Тряслись окна, вроде ничего не выбило, но слетели москитные сетки. Большой столб дыма, гриб здоровый поднялся сразу. У меня дом недалеко, я начал сразу смотреть, открыл окно: сверху какие-то остатки сыпались", – поделился очевидец.

Он заявил, что местные жители не успели впасть в панику, так как поначалу было неясно, где конкретно находится эпицентр взрыва. Очевидец рассказал, что после взрыва сразу посмотрел в окно, а люди на улице также начали озираться. Сначала столба дыма не было видно, и все пытались понять, где именно прогремел взрыв. Виталий уточнил, что не видел, как кто-либо куда-то бежал.

ЧП на подмосковном предприятии произошло 9 августа. На проспекте Красной Армии взорвался склад с пиротехникой. Ударной волной в домах, расположенных в разных частях города, выбило стекла.

В экстренных службах уточнили, что причиной взрыва не является беспилотник. ЧП якобы произошло из-за нарушения технологического процесса. По последним данным, число пострадавших из-за взрыва достигло 16 человек.

Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде