Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 31

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Число пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде достигло 31. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что трое из них получили тяжелые ранения и находятся в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего госпитализированы 19 человек, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Воробьев сообщил, что на месте инцидента идет разбор завалов. Также была проведена эвакуация людей из всех зданий и цехов завода, а также ближайшего детского сада.

"Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40 на 40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода", – добавил губернатор.

МЧС РФ, в свою очередь, сообщает о 25 пострадавших. Двое из них госпитализированы. Пожарные ликвидируют последствия происшествия. На данный момент в пострадавшем ангаре с пиротехникой производится тушение очагов пожара на площади 50 квадратных метров.

Воробьев также уточнил, что в жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Он пообещал помочь тем, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Помимо этого, в спорткомплексе "Луч" выбиты стекла, разрушены фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.

Губернатор напомнил, что работает горячая линия. За информацией о ЧП можно обратиться по телефонам +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00, +7 (915) 135-15-10.

Информация о взрыве поступила ранее 9 августа. Информацию об инциденте подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Кроме того, он попросил граждан сохранять спокойствие и пообещал давать достоверную информацию по мере ее поступления.

Позже стало известно, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. В СМИ добавили, что причиной инцидента стал человеческий фактор.

Эпицентр взрыва находился в ангаре площадью 900 квадратных метров. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.

Момент взрыва на заводе зафиксировала камера в подъезде дома в Сергиевом Посаде