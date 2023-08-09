Под завалами на заводе в Сергиевом Посаде могут находиться люди

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Спасатели ведут разбор завалов на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Не исключается, что там могут находиться люди, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в своем телеграм-канале

Открытого горения на месте ЧП нет. По последним данным, пострадали 38 человек. Пять человек госпитализированы с ожогами 100% тела. Еще одного человека несколько минут назад вытащили из-под завалов.

15 человек направили в травмпункт с осколочными ранениями, 17 с легкими травмами находятся в приемном покое.

Акулов добавил, что на месте происшествия развернут оперативный штаб. На территорию завода продолжают прибывать пожарные расчеты. Разрушен один цех, а второй частично поврежден. Кроме того, во многих цехах повреждены остекление и фасады. Повреждения остекления также наблюдаются в городе.

О взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде стало известно в 10:45 9 августа. Сообщалось, что на проспекте Красной Армии взорвался склад с пиротехникой. Ударной волной в домах, расположенных в разных частях города, выбило стекла.

По данным экстренных служб, причиной взрыва не является беспилотник. Происшествие якобы случилось из-за нарушения технологического процесса. СМИ сообщали, что причиной взрыва стал человеческий фактор.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. К месту уже прибыли глава округа и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В связи с произошедшим для обращений местных жителей организовали работу горячей линии. Операторы принимают звонки по телефонам +7 (496) 545-77-55 и +7 (496) 540-88-36.



Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде