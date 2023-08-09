Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 45

Число пострадавших при взрыве в Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМС) выросло до 45, шестеро из них находятся в реанимации. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.

"В настоящий момент в реанимации находятся шесть человек, в отделениях – 17, в травмпункте – 22", – говорится в сообщении.

Главврач РБ Олег Дмитриев заявил, что в больнице экстренно развернули 40 коек, 10 из которых в отделении реанимации, по 10 коек – в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях.

Кроме того, повреждения получили четыре социальных учреждения: спорткомплекс "Луч", 19-я и 21-я школы, Сергиево-Посадский колледж. Также повреждены порядка 20 многоквартирных домов.

Обратиться за информацией о пострадавших можно по телефонам районной больницы +7 (966) 313-68-66 с 8:00 до 17:00. Также доступны номера администрации: +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00, +7 (915) 135-15-10.

Российское МЧС направило головные спасательные отряды "Центроспас" и "Лидер" на территорию взрыва, передает телеграм-канал ведомства. На месте работают свыше 150 человек.

Между тем губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в РБ Сергиева Посада. В больнице предупредили, что горячая линия перегружена. Жителей призвали отнестись с пониманием к ситуации.

ЧП на заводе произошло 9 августа. Горожан попросили сохранять спокойствие и пообещали предоставлять достоверную информацию по мере ее поступления.

По данным экстренных служб, взрыв случился в связи с нарушением технологического процесса. Там мог взорваться склад с пиротехникой. СМИ сообщали, что причиной происшествия стал человеческий фактор. Отмечалось, что после взрыва на предприятии Свято-Троицкая Сергиева лавра повреждения не получила.

На этом фоне Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего случилось возгорание на складе пиротехники.

Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде