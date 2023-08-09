Уголовное дело возбудили по факту взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Уголовное дело возбудили по факту взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Дело завели по статье 217 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

"Причины произошедшего и количество пострадавших устанавливаются", – добавили в ведомстве.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты СК. Кроме того, на место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета по Московской области Ярослав Яковлев.

Мощный взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде 9 августа. Информацию об инциденте подтвердил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Кроме того, он попросил граждан сохранять спокойствие и пообещал давать достоверную информацию по мере ее поступления.

В экстренных службах заявили, что ЧП на заводе произошло из-за нарушения технологического процесса. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой. В СМИ добавили, что причиной взрыва стал человеческий фактор. Разрушен ангар на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

Позже эксперты заявили, что эпицентр взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде находился в ангаре площадью 900 квадратных метров.

По последним сведениям, в результате ЧП пострадали 38 человек.

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 31