Взорвавшийся в Сергиевом Посаде склад арендовала компания на стадии банкротства

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Компания "Пиро-Росс", арендовавшая склад с пиротехникой на заводе Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, находилась в состоянии банкротства. Это следует из базы "СПАРК".

Организация начала работу в 1994 году. В 2023 году ее признали банкротом, а после из-за долгов арестовали счета и имущество компании. Общая сумма задолженности в исполнительном производстве составляет почти два миллиона рублей, включая 900 тысяч рублей по штрафам ГИБДД, более 350 тысяч – по зарплатам и 190 тысяч – по судебным издержкам.

В 2021 году МЧС РФ и Ростехнадзор в ходе проверки компании установили, что начальник пиротехнического цеха не прошла до конца аттестацию в области промышленной безопасности, а с сотрудниками не организовывались тренировки по безопасности. Помимо этого, инспекторы выявляли нарушения, связанные с необеспечением безопасности работников и невозможностью эффективно потушить пожар в случае его возникновения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ о профилактической проверке компании Ростехнадзором, 1 марта 2023 года ей объявляли предостережение. Это было сделано из-за наличия нарушений обязательных требований.

В свою очередь, бывший сотрудник "Пиро-Росс" рассказал "Подъему", что сырье на производстве хранилось "где попало". Компания производила фейерверки для Минобороны РФ.

Собеседник издания также объяснил, что столб белого дыма, поднявшийся в воздух сразу после хлопка, говорит о том, что на складе взорвался порох.

Помимо этого, как рассказал бывший сотрудник, ему удалось уволиться до ситуации с задержками зарплат.

"У него (генерального директора. – Прим. ред.) возможностей было вагон и маленькая тележка, а он все вбухал в швейное производство, убыточное, на этом все закончилось. Сейчас их окунули в банкротство по полной, сначала ввели финнаблюдение, потом конкурсного управляющего", – поделился он.

Другой экс-работник компании сообщил, что сначала руководство задерживало зарплаты, а потом перестало их выплачивать. Многие приняли решение уволиться и подали в суд.

Согласно последним данным, при взрыве на территории завода пострадали 45 человек. Троих извлекли из-под завалов на месте обрушившегося здания, еще двое могут оставаться под ними.

Сейчас на территории завода работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф и специалисты санитарной авиации.

Предположительной причиной взрыва в экстренных службах назвали нарушение технологического процесса. Вероятность взрыва из-за атаки беспилотника исключил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Часть помещений ЗОМС повреждены взрывной волной в Сергиевом Посаде