СК РФ не подтвердил версию с атакой дрона на завод в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Версия с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась, пишет ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМС) прогремел взрыв. По последним данным, после происшествия 52 человека обратились за медицинской помощью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнял, что под завалами обрушившегося здания могут находиться пять человек.

ЧП случилось из-за нарушения технологического процесса, заявили в экстренных службах. Отмечалось, что там мог взорваться склад с пиротехникой.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего случилось возгорание на складе пиротехники.

Получить информацию о пострадавших можно по телефонам районной больницы +7 (966) 313-68-66 с 08:00 до 17:00. Кроме того, позвонить можно на номера администрации +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00, +7 (915) 135-15-10.

Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде