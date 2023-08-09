Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 56

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Количество пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек. Об этом сообщил Минздрав Московской области.

"Количество пострадавших в Сергиевом Посаде выросло до 56 человек. 30 из них находятся в больнице, 6 – в реанимации. Также 26 человек обращались в травмпункт", – уточнили в ведомстве.

Глава региона Андрей Воробьев в своем официальном телеграм-канале сообщил, что 160 спасателям, которые сейчас работают на месте происшествия, нужно еще около 12 часов, чтобы разобрать завалы. По его словам, под руинами еще могут находиться люди, троих удалось извлечь, однако они в тяжелом состоянии.

"Мы получили порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД", – добавил он.

Также четыре человека заявили о поврежденных в результате ЧП транспортных средствах. Кроме того, как отметил Воробьев, частично оказались разрушены школы № 19 и 21, спорткомплекс "Луч" и магазин. Губернатор заверил, что местным жителям будет оказана вся необходимая помощь. Специалисты как можно скорее начнут устранять последствия происшествия, резюмировал он.

В свою очередь, находившийся в трех метрах от места взрыва Дмитрий Редько рассказал телеканалу "360", что в момент происшествия он ехал на машине. По его словам, именно автомобиль и спас его от гибели.

"Грубо говоря, я сидел в джипе, произошел взрыв. Сработали подушки безопасности, которые меня спасли", – объяснил он.

Кроме того, на крышу авто начали падать камни. В машине выбило стекла, которые, разлетаясь, ранили мужчину в спину и ухо. Свидетель ЧП пожаловался, что у него до сих пор гудит голова. Он также уточнил, что его транспортное средство не подлежит ремонту.

9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.

В экстренных службах сообщили, что причиной могло стать нарушение технологического процесса. Отмечалось, что там мог взорваться склад с пиротехникой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты намерены выяснить обстоятельства произошедшего в рамках статьи о нарушении промышленной безопасности.

На территории ЧП работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию.



Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде могут быть люди – Воробьев