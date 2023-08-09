Восстановительные работы в Сергиевом Посаде начнутся 10 августа

Фото: МЧС России

К восстановительным работам в Сергиевом Посаде, где ранее произошел взрыв на складе с пиротехникой, приступят в четверг, 10 августа. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале администрации городского округа.

Отмечается, что глава округа Дмитрий Акулов провел оперативное совещание, на котором его участники обсудили меры по устранению последствий ЧП. 10 августа специалисты начнут работу по замене выбитых окон.

"Максимально быстро оказать всю необходимую помощь нашим жителям, квартиры которых пострадали от взрыва. Поручение губернатора под личным контролем главы округа", – сообщается в публикации.

Акулов подчеркнул, что местные жители не должны остаться с открытыми окнами.

9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. По последним данным, после происшествия 52 человека обратились за медицинской помощью. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.

В экстренных службах сообщили, что причиной могло стать нарушение технологического процесса. Отмечалось, что там мог взорваться склад с пиротехникой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты намерены выяснить обстоятельства произошедшего в рамках статьи о нарушении промышленной безопасности.

На территории ЧП работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию.



Более 50 человек обратились за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде