После взрыва в Сергиевом Посаде частично разрушены производственные помещения

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

После взрыва в Сергиевом Посаде на складе с пиротехникой компании "Пиро-Росс", прилегающем к территории Загорского оптико-механического завода, частично разрушены производственные помещения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС России.

По словам начальника ГУ МЧС по Московской области Сергея Полетыкина, в одном из них были очаги возгорания на общей площади 400 квадратных метров.

Взрыв в Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМС) произошел 9 августа. По последним данным, пострадали 45 человек, шестеро из них находятся в реанимации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнял, что под завалами обрушившегося здания могут находиться пять человек.

По данным экстренных служб, взрыв случился в связи с нарушением технологического процесса. Там мог взорваться склад с пиротехникой. СМИ писали, что причиной ЧП стал человеческий фактор.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего случилось возгорание на складе пиротехники.

Сейчас на территории ЧП работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию.

Обратиться за информацией о пострадавших можно по телефонам районной больницы +7 (966) 313-68-66 с 08:00 до 17:00. Также доступны номера администрации +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00, +7 (915) 135-15-10.

Мощный взрыв произошел на заводе в Сергиевом Посаде