Одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Одна из пострадавших при взрыве на складе в подмосковном Сергиевом Посаде скончалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сергиево-Посадскую центральную районную больницу, где находилась женщина.

"Одна из пострадавших скончалась. За жизнь еще пятерых борются врачи, у них обширные ожоги тела", – рассказали в медучреждении.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Изначально сообщалось, что он имел место на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС). В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой.

В результате происшествия, по последним данным, пострадали 56 человек, шесть из которых были помещены в реанимацию. Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

На территории ЗОМС после взрыва возник пожар. К настоящему времени его удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. В ликвидации последствий ЧП принимают участие 350 человек, 84 единицы техники и 12 кинологических расчетов.



Восстановительные работы в Сергиевом Посаде начнутся 10 августа