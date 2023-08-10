Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Число пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 80 человек. Об этом рассказали в российском министерстве здравоохранения.

"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб", – передает "Интерфакс" сообщение ведомства.

Уточняется, что 56 гражданам оказали амбулаторную помощь, восемь человек выписали, 15 пострадавших остаются в больницах.

В ЦРБ города находятся 13 человек, состояние троих из них оценивается как тяжелое, у 10 человек медики диагностировали травмы средней степени тяжести. Один пострадавший доставлен в Мытищинскую ГКБ. Еще одного человека отвезли в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

В Минздраве заверили, что всем гражданам предоставляют всю необходимую помощь.

О взрыве в Сергиевом Посаде сообщалось утром 9 августа. По информации экстренных служб, его причиной стали нарушения технологического процесса.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.



В Сети появилось новое видео, снятое во время ЧП в Сергиевом Посаде