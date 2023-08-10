Сотрудники МЧС разобрали 170 кубометров разрушенных конструкций в Сергиевом Посаде

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Спасатели непрерывно работают на месте взрыва в Сергиевом Посаде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы шли всю ночь. К настоящему времени они разобрали и вывезли 170 кубометров разрушенных конструкций.

Всего в ликвидации последствий взрыва задействованы 400 человек и 93 единицы техники, в том числе 12 кинологических расчетов. В 25 случаях пострадавшим и их родственникам понадобилась помощь психологов МЧС.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Изначально сообщалось, что он имел место на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС). В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой. В результате происшествия погиб один человек.

12 человек числятся пропавшими без вести. Медицинская помощь потребовалась 71 человеку. На лечении остаются 14 человек, трое из них в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Двух пациентов перевели на лечение в федеральные клиники.

В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы. В работах задействованы 64 человека.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.



Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва