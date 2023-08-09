Горячая линия для близких пострадавших в Сергиевом-Посаде продолжит работать 10 августа

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Работу горячей линии Сергиево-Посадской районной больницы для родственников пострадавших при взрыве на складе продлили до вечера четверга, 10 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

"Работа горячей линии <...> продлена до завтра, до 17:00", – говорится в публикации.

Отмечается, что обратиться за информацией о состоянии пострадавших можно по телефону +7 (966) 313-68-66.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов тем временем в своем телеграм-канале уточнил, что трое пострадавших в настоящее время остаются в реанимации, десять человек находятся на стационарном лечении, еще двое переведены из Сергиево-Посадской больницы в другие медучреждения.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Изначально сообщалось, что он имел место на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС). В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой.

В результате происшествия, по последним данным, пострадали 56 человек, одна женщина скончалась в больнице.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.



Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в больнице