08:58Происшествия
Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 12
Фото: ТАСС/МЧС России
Количество пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло с 9 до 12 человек, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Московской области.
По состоянию на 07:00, в результате ЧП погиб человек, пострадали 55 человек. Госпитализация потребовалась 23 людям, из них 5 – в тяжелом состоянии. Еще 31 пострадавшего осмотрели амбулаторно.
Загорский оптико-механический завод окажет необходимую поддержку сотрудникам, пострадавшим при взрыве, и их семьям. В пресс-службе предприятия рассказали, что помещения завода застрахованы, однако пока оценку ущерба провести затруднительно.
Уточняется, что взрыв произошел на складе компании, которая находится на территории, прилегающей к заводу.
Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Изначально сообщалось, что он имел место на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС). В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой. В результате происшествия погиб один человек.
В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы. В работах задействованы 64 человека.
Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.
Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва
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