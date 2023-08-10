Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 12

Фото: ТАСС/МЧС России

Количество пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло с 9 до 12 человек, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Московской области.

По состоянию на 07:00, в результате ЧП погиб человек, пострадали 55 человек. Госпитализация потребовалась 23 людям, из них 5 – в тяжелом состоянии. Еще 31 пострадавшего осмотрели амбулаторно.

Загорский оптико-механический завод окажет необходимую поддержку сотрудникам, пострадавшим при взрыве, и их семьям. В пресс-службе предприятия рассказали, что помещения завода застрахованы, однако пока оценку ущерба провести затруднительно.

Уточняется, что взрыв произошел на складе компании, которая находится на территории, прилегающей к заводу.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел утром 9 августа. Изначально сообщалось, что он имел место на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМС). В экстренных службах между тем уточняли, что взорвался склад с пиротехникой. В результате происшествия погиб один человек.

В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают разбирать завалы. В работах задействованы 64 человека.

Подмосковное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В Сергиево-Посадском округе в связи со случившимся ввели режим чрезвычайной ситуации.



Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском округе после взрыва