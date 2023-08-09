Возгорание на территории воинской части на Ставрополье ликвидировали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Хозяйственная постройка загорелась на территории воинской части в Георгиевске на Ставрополье. Пожар оперативно ликвидировали. Глава региона Владимир Владимиров рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"В Георгиевске сегодня во второй половине дня произошел пожар на территории воинской части. Возгорание было в хозяйственной постройке. Оно уже потушено", – говорится в его публикации.

Владимиров уточнил, что обошлось без пострадавших.

В свою очередь, глава округа Андрей Зайцев в своем аккаунте отметил, что в помещении, где случилось возгорание, никакие работы не велись, электричество было выключено. По его словам, пожар мог возникнуть из-за жары.

Ранее электроподстанция загорелась в здании, расположенном рядом с торговым центом "Метрополис" в Москве. Людей пришлось эвакуировать.

Уточнялось, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения каких-либо мероприятий на объекте не проводили.

Позднее стало известно о ликвидации пожара. Подстанция была обесточена, возгорание потушено. Площадь составила два квадратных метра.



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