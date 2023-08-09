Дело возбудили по факту пожара в жилом доме Астрахани

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело возбудили по факту возгорания квартиры в многоэтажном жилом доме в Астрахани, сообщает ТАСС.

Следственные органы Следственного комитета России по Астраханской области расследуют дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности двум лицам, уничтожении и повреждении имущества по неосторожности.

По версии следствия, собственник одной из квартир, расположенной на четвертом этаже жилого дома на улице Адмирала Нахимова, установил газовое оборудование, не заключив контракт на его техническое обслуживание, что привело к утечке и возгоранию бытового газа.

В результате произошедшего от отравления угарным газом погибла супружеская пара – 61-летний мужчина и 51-летняя женщина. Кроме того, с ожогами госпитализированы 72-летний мужчина и 75-летняя женщина. Также уничтожено и повреждено имущество владельцев шести квартир.

Ранее стало известно о взрыве газа в доме № 38 на улице Адмирала Нахимова в Астрахани. В четырех квартирах произошло возгорание. Из здания эвакуировали 70 человек. В результате ЧП погибли двое.

Позже пожар ликвидировали. Минздрав региона сообщал о 12 пострадавших, двоих граждан госпитализировали с ожогами. Впоследствии число пострадавших увеличилось до 13. В доме, где взорвался газ, ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.