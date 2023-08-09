Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар на месте взрыва в Сергиевом Посаде локализовали, сообщается в телеграм-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Власти уточнили, что в настоящее время на месте инцидента работают аварийно-спасательные службы. Кроме того, специалисты разбирают завалы. На месте ЧП находятся глава округа Дмитрий Акулов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Администрация продолжает принимать данные об адресах, где выбило окна, по телефонам +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00, +7 (915) 135-15-10. Пока поступило 57 обращений от граждан.

По данным компании "Газпром теплоэнерго", с 10:45 вышла из строя котельная СТЭК. В настоящее время прекращена подача жителям горячей воды.

Взрыв в Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМС) произошел 9 августа. В результате ЧП пострадали 45 человек, шестеро из них находятся в реанимации. Воробьев уточнял, что под завалами обрушившегося здания могут находиться пять человек.

В экстренных службах заявили, что взрыв случился в связи с нарушением технологического процесса. Там мог взорваться склад с пиротехникой. СМИ писали, что причиной ЧП стал человеческий фактор.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Сейчас на территории завода работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию.

Обратиться за информацией о пострадавших можно по телефону районной больницы +7 (966) 313-68-66 с 08:00 до 17:00.

Воробьев заявил, что при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек