Электроподстанция загорелась рядом с ТЦ "Метрополис" в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Электроподстанция загорелась в здании, расположенном рядом с торговым центом "Метрополис" в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, на Ленинградском шоссе, 16а, строении 5, горит первый этаж двухэтажного здания. На втором этаже расположены офисы и спортзал. Людей эвакуируют из здания.

По уточненной информации, на подстанции произошло замыкание. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения работ на объекте не проводили.

Ранее сообщалось, что торговые ряды в ТЦ "Юг Восток" загорелись в подмосковном Раменском.

В пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили, что пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 81 человек личного состава и 29 единиц техники.

До этого три ангара предприятия по производству шин загорелись в подмосковных Люберцах. Пожар удалось потушить на площади 1,3 тысячи "квадратов". В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар возник на производстве акриловых ванн во Владимирской области